Россия может потерять торговлю на миллиарды: ЕС открывает рынок для Армении

Евросоюз отменит пошлины на большинство товаров из Армении. Таким образом Брюссель хочет не только поддержать Ереван, на который активно оказывает давление Россия, но и в целом переориентировать торговлю страны.

Какие меры планирует принять Евросоюз

О новых торговых мерах в четверг, 2 июля, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, пишет Bloomberg.

Смотрите также: Москва давит – Брюссель отвечает: ЕС запускает экстренную поддержку Армении

По инициативе Брюсселя Армения сможет поставлять в Евросоюз до 80% экспорта без уплаты пошлин.

В перечень товаров, на которые будет действовать беспошлинный режим, войдут:

свежие фрукты и овощи;

растения;

напитки и алкогольная продукция.

Кроме того, ЕС предоставит Армении пакет поддержки на 52 миллиона евро и направит своих экспертов. Они должны помочь стране расширить экспорт продукции на европейский рынок.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что этот пакет поддержки призван помочь смягчить давление России на экономику Армении, которое она испытывает в последнее время. По ее словам, целью новых мер является переориентация большей части армянского экспорта с российского рынка на европейский.

Впрочем, эту инициативу Брюсселя еще должны одобрить Европейский парламент и государства ЕС.

Почему это удар для России

Такое решение ЕС может нанести значительный удар по России. Ведь до сих пор она оставалась крупнейшим торговым партнером Армении.

В 2024 году взаимный товарооборот между странами достиг рекордных 11,7 миллиарда долларов, а более трети внешней торговли Армении приходилось именно на российский рынок.

Помимо фруктов, овощей, цветов и рыбы, значительную долю экспорта составляли:

машины, оборудование и транспортные средства;

продовольствие и сельскохозяйственная продукция;

алкогольная продукция (в частности, коньяк и вино),

переработанные пищевые продукты;

и драгоценные металлы.

Однако Пашинян, который в начале июня победил пророссийских оппонентов на парламентских выборах, все активнее стремится сблизить страну с Западом.

Поэтому Россия рискует потерять не только важного торгового партнера, но и часть влияния в регионе, уступив его Европе.

Напомним, перед выборами в Армении Россия ввела ряд торговых ограничений, запретив импорт оттуда ряда товаров, составляющих основу армянского экспорта. Но тем самым еще сильнее оттолкнула от себя Ереван.