Які заходи планує Євросоюз

Про нові торгівельні заходи у четвер, 2 липня, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у Єревані, пише Bloomberg.

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За ініціативою Брюсселя, Вірменія зможе постачати до Євросоюзу до 80% експорту без сплати мит.

До переліку товарів, для яких діятиме безмитний режим, увійдуть:

свіжі фрукти та овочі;

рослини;

напої та алкогольна продукція.

Окрім того, ЄС надасть Вірменії пакет підтримки на 52 мільйони євро та направить своїх експертів. Вони мають допомогти країні розширити експорт продукції на європейський ринок.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що цей пакет підтримки покликаний допомогти пом'якшити тиск Росії на економіку Вірменії, який вона відчуває останнім часом. За її словами, метою нових заходів є переорієнтація більшої частини вірменського експорту з російського ринку на європейський.

Втім, цю ініціативу Брюсселя ще має затвердити Європейський парламент і держави ЄС.

Чому це удар для Росії

Таке рішення ЄС може значно вдарити по Росії. Адже досі вона залишалася найбільшим торгівельним партнером Вірменії.

У 2024 році взаємний товарообіг між країнами сягнув рекордних 11,7 мільярда доларів, а понад третина зовнішньої торгівлі Вірменії припадала саме на російський ринок.

Окрім фруктів, овочів, квітів і риби, значну частку експорту становили:

машини, обладнання та транспортні засоби;

продовольство та сільськогосподарська продукція;

алкогольна продукція (зокрема коньяк і вино),

перероблені харчові продукти;

та дорогоцінні метали.

Однак Пашинян, який на початку червня переміг проросійських опонентів на парламентських виборах, дедалі активніше прагне зблизити країну із Заходом.

Тож, Росія ризикує втратити не лише важливого торгівельного партнера, але й частину впливу у регіоні, поступившись Європі.

Нагадаємо, перед виборами у Вірменії Росія запровадила низку торгівельних обмежень, заборонивши імпортувати звідти низку товарів, які складають основу вірменського експорту. Але тим самим ще дужче відвернула від себе Єреван.