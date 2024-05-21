ЕС передаст Украине средства от замороженных российских активов: на что пойдут деньги

Украина должна получить прибыль от замороженных российских активов. Министр иностранных дел Чехии сообщил, что 90% этих средств пойдут на военную поддержку.

Какую поддержку получит Украина

Украина должна получить прибыль от замороженных российских активов. Сейчас эта сумма составляет ориентировочно 2,8 миллиарда евро.

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Эти средства будут потрачены для поддержки обороноспособности Украины. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский объявил, что не менее 90% от указанной суммы направят именно на обеспечение украинского войска.

Ян Липавский Министр иностранных дел Чехии Сегодня в рамках ЕС мы решили передать Украине средства, полученные от замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году это может составить до 74 миллиардов крон.

Какое предложение высказали США

США предложили предоставить Украине помощь, которая составить около 50 миллиардов долларов. Эта сумма будет авансом от доходов, которые приносят замороженные российские активы (согласно предварительным подсчетам в годовом измерении это 5 миллиардов долларов). То есть, Украина получит средства от партнеров сейчас, однако со временем эти расходы для стран компенсируются.

Германия поддержала эту идею. В свою очередь, глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб отметила, что в нынешнем году Украина сможет получить проценты от замороженных российских активов – ориентировочно 3 миллиарда евро. По словам бельгийской чиновницы, деньги должны поступить до июля.