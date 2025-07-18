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18 июля, 09:53
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Один из самых сильных пакетов санкций: ЕС снизил предельную цену на российскую нефть

Валерия Городинская

Евросоюз одобрил 18 пакет санкций против России. В нем установлен более низкий предел для цен на нефть и запрещено строительство трубопроводов "Северный поток".

Как сообщила глава европейской дипломатии, Кая Каллас, Европа еще больше сокращает российский бюджет, ведь 105 кораблей теневого флота Кремля будут преследоваться в дальнейшем, а доступ российских банков к финансированию будет ограничиваться, передает 24 Канал.

 