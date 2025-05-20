Хотим помочь сирийскому народу, – в ЕС отменили санкции против Сирии

Европейский Союз отменил санкции против Сирии, чтобы помочь стране развиваться. Чиновники ЕС обещают в дальнейшем поддерживать сирийцев.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Каю Каллас.

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Сирия больше не имеет санкций от ЕС

Кая Каллас официально сообщила, что Европейская комиссия приняла решение об отмене экономических санкций против Сирии. Для страны это возможность на восстановление.

Во время правления Асада на Сирию действительно были наложены жестокие санкции со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Но после остановки его режима, другие страны дали Сирии шанс восстановиться и стать лучше. Сначала ограничения снял американский лидер Дональд Трамп. Он принял это решение после общения с сирийским принцем. Теперь об отмене санкций заявили и в ЕС.

Мы хотим помочь сирийскому народу отстроить новую, инклюзивную и мирную Сирию,

– написала Кайя Каллас.

В течение 14 лет ЕС поддерживал сирийский народ и оказывал всестороннюю помощь. Сейчас Союз обещает продолжать это делать.

Напомним, режим Башара Асада в Сирийской Республике свергли 8 декабря 2024 года. Он начал разрушаться во время наступления оппозиции страны, стартовавшего 27 ноября. Боевики захватили несколько сирийских городов и дошли до столицы – Дамаска. После этого Асад бежал из страны, а его жестокое правление закончилось.