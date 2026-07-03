Китай быстро вытесняет Европу с мировых рынков: как отреагирует Брюссель

Противостояние между Европой и Китаем усиливается. Проблема заключается не только в торговом дефиците между ними, но и в стремительном росте китайского экспорта по всему миру.

Как Китай вытесняет ЕС с рынков

Из-за экспансии Китая европейские компании уже потеряли доли мирового рынка. По мнению аналитиков Goldman Sachs, это стало главным фактором, сдерживающим экономический рост ЕС, пишет Reuters.

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Дело в том, что китайские компании активно выходят на внешние рынки из-за слабого спроса внутри страны и избыточного производства. Это усиливает конкуренцию для европейских компаний в трех важных регионах:

Латинской Америке;

странах Восточной Европы;

и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По оценкам банка, доля Европы в мировом экспорте товаров сократилась с 54% в 2005 году до 43% в настоящее время.

В то время как доля Китая за этот же период выросла с 7% до 24%.

Параллельно китайские производители наращивают поставки в Европу. Только за первые пять месяцев этого года экспорт Китая в ЕС вырос примерно на 16%. В то же время обратный экспорт увеличился менее чем на 10%.

В результате Европейский центральный банк уже ухудшил прогноз экономического роста еврозоны до конца 2026 года.

Мы считаем, что именно конкуренция на третьих рынках, а не двусторонний торговый дефицит, является главной причиной негативного влияния экспортно-ориентированной модели Китая на экономический рост Европы,

– отметили аналитики Goldman Sachs.

Как отреагирует Европа

В Евросоюзе понимают масштабы проблемы. Недавно европейские лидеры уже обсудили возможность введения новых и более жестких мер по сокращению торгового дефицита с Китаем.

Впрочем, аналитики Goldman Sachs считают, что это будут точечные меры. Брюссель, вероятно, вряд ли решится ввести массовые пошлины по образцу американских.

Режим общих пошлин по образцу США вряд ли будет введен, поскольку ЕС не захочет рисковать доступом к ключевому рынку критически важных материалов, в частности редкоземельных металлов,

– пояснили они в отчете.

Таким образом, ЕС вынужден действовать осторожно в торговом противостоянии с Пекином. Ведь тот уже предупредил, что прибегнет к решительным мерам в ответ на возможные ограничения.

На данный момент ЕС и Китай установили крайний срок до октября 2026 года, чтобы добиться прогресса в урегулировании торговых отношений.