"Полная энергетическая независимость Европы от России": почему ЕС увеличил импорт российского газа

ЕС стремится к полной энергетической независимости от России. Но пока видим, что за январь 2026 года импорт российского газа наоборот увеличился, а единственный путь поставки газа из России в Европу до сих пор работает, как и обычно.

Сколько газа Евросоюз импортировал из России?

О том, сколько российского газа за январь получили страны Евросоюза, говорится в материале Reuters.

Смотрите также Европа закручивает вентиль Кремлю: чем заменит поставки российского газа

Согласно данным операторов газотранспортных систем Entsog издание пишет, что российская компания "Газпром" за январь увеличила экспорт природного газа в ЕС.

За первый месяц 2026 года объем полученного газа составил 1,73 миллиарда кубометров. По сравнению с январем 2025 года, это на 160 миллионов кубометров больше.

Аналогично суточные поставки выросли на 10,3%. Речь идет о 50,6 миллиона кубометров в сутки в январе 2025 году и 55,8 миллиона кубометров в январе 2026 года.

Обратите внимание! Поставки осуществляются через подводный газопровод "Турецкий поток", оставшийся единственным источником поставок российского газа в Евросоюз.

Что известно об отказе ЕС от российского газа?

В конце января 2026 года Совет ЕС утвердил решение о полном ограничении импорта российского газа. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Мы входим в эру полной энергетической независимости Европы от России. Мы окончательно перекрываем кран для российского газа. Европа выбрала энергетическую безопасность и независимость. Мы никогда не вернемся к нашей опасной зависимости от России,

– объясняла Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии.

Отмечается, что новые ограничения коснутся не только прямых поставок из России, но и морских перевозок сжиженного природного газа.

Пока запрет имеет "переходный" характер. Полное ограничение планируется на 2027 год.

Как Европа пытается ограничить использование российского газа?

Ранее сообщалось ранее, после решения ЕС о полном запрете на импорт российского газа до 2027 года, Венгрия и Словакия решили оспаривать это в суде. Очевидно, они имеют целью поддержать Россию, а не Украину.

В то же время недавно Великобритания ввела санкции против "Роснефти", но впоследствии Лондон решил вывести из-под ограничений газовое месторождение Zohr, которое находится в Египте и которое частично принадлежит российской компании.