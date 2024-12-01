ЕС выделит 4,2 миллиарда евро для поддержки украинского бюджета уже до конца года, –Кошта

Европейский Союз в декабре предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда на поддержку бюджета, а начиная с января 2025 года ЕС планирует выделять ежемесячно 1,5 миллиарда евро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Европейского Совета Антониу Кошта в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Смотрите также В Киеве еврокомиссар Марта Кос заговорила на украинском без акцента: видео

В этом месяце Европейский союз предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда евро на поддержку бюджета Украины. Кроме того, начиная со следующего месяца, мы планируем предоставлять в течение всего года, ежемесячно, 1,5 миллиарда евро помощи,

– сказал Кошта.

Президент Евросовета отметил, что эти средства "поступают из доходов от российских активов и могут быть также использованы в военных целях".

Новый пакет санкций

Более того, по его словам, ЕС готовит 15-й пакет санкций против "путинского режима".

Кошта добавил, что ЕС и Украина будут работать над тем, чтобы в "первой половине следующего года открыть как минимум два кластера переговоров по европейской интеграции".

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что открытие переговорных кластеров является важным, ведь "абсолютно реально, параллельно с переговорным процессом, обеспечивать постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок европейской силы".

Он отметил, что для Украины НАТО – необходимая вещь для выживания.