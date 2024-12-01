Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Європейської Ради Антоніу Кошта у ході пресконференції в Києві за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Цього місяця Європейський союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця, ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, 1,5 мільярда євро допомоги,

– сказав Кошта.

Президент Євроради зазначив, що ці кошти "надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях".

Новий пакет санкції

Ба більше, за його словами, ЄС готує 15-й пакет санкцій проти "путінського режиму".

Кошта додав, що ЄС і Україна працюватимуть над тим, щоб у "першій половині наступного року відкрити щонайменше два кластери перемовин щодо європейської інтеграції".

Своєю чергою Володимир Зеленський зазначив, що відкриття переговорних кластерів є важливим, адже "абсолютно реально, паралельно з переговорним процесом, забезпечувати поступову інтеграцію України у внутрішній ринок європейської сили".

Він наголосив, що для України НАТО – необхідна річ для виживання.