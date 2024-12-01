Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео со встречи высокопоставленных чиновников Европейского Союза с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Еврокомиссар Марта Кос поразила присутствующих тем, что начала свою речь на украинском.

"Господин президент, уважаемые украинки и украинцы", – обратилась Марта Кос.

Обращение Марты Кос к украинцам: видео

Еврокомиссар заверила в поддержке

Далее дипломат продолжила свой спич на английском. Она заверила, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Европы.

Я - та, кто будет помогать вам на пути к европейской интеграции. Уже сейчас я готова помогать вам с восстановлением вашей страны, вашего дома. Однако моя ключевая цель - подготовить для вас теплые и комфортные места в Европейском Союзе,

– отметила госпожа Кос.

Она отметила, что Украина уже вышла на новый уровень возможностей во времена, в которые это казалось невозможным.

"Вы внедрили новую динамику, помогли другим странам, которые находились на этом же этапе, двигаться вперед. Вы предложили новый путь и достигли значительного прогресса в реформах. Это сложный процесс, но вы можете рассчитывать на нашу поддержку", – подчеркнула еврокомиссар.

Справочно. Топ-дипломат ЕС Кая Каллас вместе с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос и президентом Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев утром 1 декабря – в первый день начала работы новой Еврокомиссии.