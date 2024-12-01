Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в интервью Sky News.

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Важность НАТО для Украины

Без НАТО у Украины не будет реальной независимости, потому что он (Путин – 24 Канал) вернется. Не знаю, когда, посмотрите на его возраст, но думаю, что в ближайшие 10 лет,

– отметил президент.

Президент отметил, что у нас нет ядерного оружия. Украина отдала его потому, что самые влиятельные лидеры стран гарантировали ей безопасность, но это не сработало, и мы многое потеряли.

"Сейчас нас хотят уничтожить, потому что у нас нет такого оружия, поэтому нам нужно откровенно смотреть на реальность и анализировать, какая альтернатива. Все говорят, что единственная альтернатива на сегодня это – НАТО. Возможно, есть другие варианты, но я не слышал других предложений. Я слышал о гарантиях безопасности", – отметил он.

Зеленский отметил, что разговаривал об этом с лидерами США и других стран.

"В двусторонних отношениях, которые у нас есть с США, Великобританией и странами ЕС, в таких договоренностях должна быть предусмотрена гуманитарная, экономическая помощь, оружие и тому подобное. Но это не НАТО. И это не одинаковые вещи и это не равно гарантиям безопасности", – добавил лидер Украины.

Он отметил, что нужно откровенно посмотреть на то, что Украина имела Будапештский меморандум, были и гарантии безопасности, но это не остановило Путина.

"Поэтому нам нужно то, что остановит Путина, что может заранее остановить его", – подчеркнул президент Украины.