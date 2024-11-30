Однако, по мнению Владимира Зеленского, Китай нельзя поставить в одну строку с КНДР и Ираном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью президента для Sky News.

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Считает ли Зеленский Китай союзником России

Как пояснил украинский лидер, союзники Украины являются более объединенными между собой, чем страны, которые помогают России. Самыми сильными союзниками Москвы, по мнению Владимира Зеленского, являются Пхеньян и Тегеран. Иран предоставляет России оружие и ряд других вещей.

В частности, у них есть общие позиции на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, где они имеют одинаковые интересы. В то же время Северная Корея, как говорит президент, является "новой страницей", тысячи северокорейских военных уже воюют против Сил обороны Украины.

Относительно Китая... в определенный момент возникает недостаток демонстрации того, что ты союзник,

– заявил Зеленский.

По его словам, Китай и Россия принимают ряд совместных решений, Пекин предоставляет Москве множество деталей и оборудования, необходимых для изготовления дронов, которые Кремль использует в войне. Однако, как отмечает Зеленский, в отличие от КНДР и Ирана, Китай не предоставляет России оружие, и это главное отсутствие сходства.

В октябре глава государства уже рассказывал, что Китай играет определенную роль в оказании помощи России в продолжении ведения войны против Украины. Хоть официально Пекин настаивает на нейтральной позиции относительно войны России против Украины.