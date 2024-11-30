Однак, на думку Володимира Зеленського, Китай не можна поставити в один рядок з КНДР та Іраном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента для Sky News.

Дивіться також Усе інше буде поразкою: Зеленський чітко назвав єдину умову Путіна для "миру"

Чи вважає Зеленський Китай союзником Росії

Як пояснив український лідер, союзники України є більш об'єднаними між собою, ніж країни, які допомагають Росії. Найсильнішими союзниками Москви, на думку Володимира Зеленського, є Пхеньян та Тегеран. Іран надає Росії зброю та низку інших речей.

Зокрема, у них є спільні позиції на Близькому Сході, зокрема, у Сирії, де вони мають однакові інтереси. Водночас Північна Корея, як каже президент, є "новою сторінкою", тисячі північнокорейських військових вже воюють проти Сил оборони України.

Щодо Китаю… в певний момент виникає брак демонстрації того, що ти союзник,

– заявив Зеленський.

За його словами, Китай та Росія ухвалюють низку спільних рішень, Пекін надає Москві безліч деталей та обладнання, необхідних для виготовлення дронів, які Кремль використовує у війні. Однак, як наголошує Зеленський, на відміну від КНДР та Ірану, Китай не надає Росії зброю, і це головна відсутність схожості.

У жовтні глава держави вже розповідав, що Китай відіграє певну роль у наданні допомоги Росії в продовженні ведення війни проти України. Хоч офіційно Пекін наполягає на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України.