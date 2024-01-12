ЕС поможет Румынии расширить порты для экспорта украинского зерна

Европейская комиссия предоставила Румынии 126 миллионов евро, чтобы поддержать расширение портов в Румынии. С началом полномасштабного вторжения в Украину страна столкнулась с увеличенным объемом торговых операций.

Зачем Румынии расширять порты

Сейчас Румыния планирует предоставлять гранты до 10 миллионов евро логистическим компаниям, работающим в румынских портах, расположенных на восточной границе ЕС, Дунай-Черное море и других местах.

Читайте также Более 40% украинской экспортной продукции получили две страны: о каких государствах идет речь

Эта помощь направлена на инвестиции в дополнительные погрузочно-разгрузочные и складские мощности для обработки товаров, изменивших свои торговые маршруты из-за войны России против Украины. Такие действия должны упростить торговлю Украины и отвечают целям плана действий ЕС "Пути солидарности".

Экспорт украинского зерна в Румынию

! Программа с бюджетом 126 миллионов евро будет действовать до конца 2024 года и поможет Румынии уменьшить блокаду в портах, возникшую из-за увеличенного количества товаров, прибывающих в порты на побережье Дуная и Черного моря.

Румыния остается важным маршрутом для украинского зерна и других товаров, а также своим коридором Киева до Черного моря. Правительство Румынии планирует удвоить объем транспортировки украинского зерна через порт Констанца до 4 миллионов тонн.

В 2023 году через этот порт было экспортировано около 2,7 миллиона тонн украинского зерна.