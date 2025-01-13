ЕС выделит дополнительные средства для украинцев: какова сумма помощи

13 января Европейская комиссия объявила о новом пакете помощи для Украины на сумму 140 миллионов евро. Средства будут направлены на гуманитарные нужды населения.

На что направят средства

Средства будут направлены на оказание экстренной медицинской помощи, обеспечение продовольствием, жильем, чистой водой, медицинскими услугами и поддержкой в зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Еврокомиссии.

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Особое внимание будет уделяться наиболее уязвимым категориям населения на востоке и юге Украины.

Кроме того, Еврокомиссия заявила о выделении 8 миллионов евро для реализации гуманитарных проектов в Молдове.

Обратите внимание! Эта поддержка будет направлена на помощь украинским беженцам и молдавским общинам, которые их принимают.

Что предшествовало выделению средств

1 февраля 2024 года лидеры Европейского Союза договорились о предоставлении Украине 50 миллиардов евро в рамках программы макрофинансовой помощи, рассчитанной на четыре года.

Согласно выводам саммита, выделение средств будет зависеть от соблюдения Украиной определенных условий, в частности:

сохранение демократических институтов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права;

обеспечение уважения к правам человека, в частности прав меньшинств.

Также предусмотрено ежегодное обсуждение выполнения программы лидерами ЕС. Через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотреть финансовую рамку программы.