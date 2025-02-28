Пока Трамп давит пошлинами: ЕС укрепляет союз с новым партнером

На фоне угроз Дональда Трампа о введении новых пошлин Евросоюз активно ищет новых влиятельных партнеров. Одним из шагов стало решение заключить пакт о свободной торговле.

Какая страна станет новым партнером ЕС

Европейский Союз и Индия достигли договоренности о заключении пакта о свободной торговле. Урсула фон дер Ляйен во время визита в Нью-Дели заявила, что Индия и ЕС будут стремиться заключить соглашение уже в этом году, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Она подчеркнула, что укрепление партнерства с Индией, которое охватывает торговлю, технологии, безопасность и оборону, станет ключевым элементом европейской политики в ближайшей перспективе и на долгие годы вперед.

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшим соглашением такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но это партнерство наступает в нужный момент для нас обоих,

– заявила глава Еврокомиссии.

До этого Индия и ЕС возобновили переговоры о соглашении о свободной торговле в 2021 году. Несмотря на медленный прогресс, сейчас обе стороны настроены усиливать сотрудничество, чтобы совместно противостоять тарифному давлению США и агрессивной торговой политике Китая.