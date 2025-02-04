Еще более 917,3 миллиона гривен направили на выплату тысячи Зеленского

Украинцам перечислили еще 917,3 миллиона гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Из этой суммы почти 239 тысяч заявок касались выплат на детей.

Кто получил тысячу Зеленского

На этот раз выплаты получили граждане, которые подали заявки через приложение Дія или в отделениях банков-партнеров в период с 15 по 27 января, передает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

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С учетом новых начислений более 11 миллионов украинцев уже получили помощь в размере 1 тыс. гривен через "Дію", банки-партнеры и Укрпочту. Подать заявку на участие в программе можно до конца февраля 2025 года.

Кстати! В Минэкономики также напомнили, что государственные служащие, которые в 2024 году получили средства по программам "Национальный кэшбек" или "Зимняя еПоддержка", должны задекларировать эти выплаты.

Как оформить выплату

Как оформить заявку на выплату помощи через Дію:

Авторизуйтесь в приложении Дія. В разделе "Сервисы" выберите "Зимнюю еПоддержку". Ознакомьтесь с условиями программы и нажмите "Начать". Выберите, для кого предназначена выплата – для себя или для ребенка. Если для ребенка, должно подтянуться свидетельство о рождении. Если нет, нажмите "Добавить свидетельство". Выберите счет для выплаты. Если у вас есть карта "Национальный кэшбэк", используйте ее. Если нет, Дія предложит открыть карту в одном из банков-партнеров. Проверьте данные, подтвердите, что находитесь в Украине, и нажмите "Отправить".

Кто может подать заявку через банк:

Люди в возрасте от 65 лет без приложения Дія (нужен паспорт и РНОКПП).

Лица, которые отказались от РНОКПП по религиозным убеждениям (нужен паспорт с соответствующей отметкой).

Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних детей (нужен паспорт опекуна, документ об установлении опеки и свидетельство о рождении ребенка).

Кто может подать заявку через "Укрпочту":