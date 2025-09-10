Еще один транш помощи: ЕС перечислил Украине средства из российских денег

Евросоюз предоставил Украине еще одну макрофинансовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Средства перечислили в рамках программы ERA Loans.

Какой транш получила Украина?

Новый транш помощи от Евросоюза профинансировали из доходов от замороженных активов российского центробанка, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Это больше, чем помощь – это четкий сигнал: Европа решительно укрепляет оборону и устойчивость Украины перед массированными ракетными атаками и попытками дестабилизации,

– подчеркнула Свириденко.

Премьер поблагодарила руководительницу Еврокомиссии Урсиули фон дер Ляйен и еврокомиссара Валдиса Домбровскиса за их непоколебимую позицию и проявление лидерских качеств.

Эти средства означают спасенные жизни, отстроенные города и уверенное европейское будущее Украины,

– добавила Свириденко.