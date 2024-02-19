Вместо пенсии: какие выплаты можно оформить, если не хватает страхового стажа

Граждане Украины, которые достигли пенсионного возраста, но так и не набрали достаточного страхового стажа для получения пенсии, имеют право на другой вид выплат. Такая помощь от государства определяется соответствующим постановлением Кабмина.

Что можно получить вместо пенсии

Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода.

Читайте также Двойное повышение: у каких украинцев значительно вырастет пенсия

В то же время такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что сейчас составляет 3 028 гривен.

Чтобы получить социальную помощь по возрасту, нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации и предоставить следующие документы:

паспорт;

идентификационный номер;

справку о страховом стаже от Пенсионного фонда;

сведения о доходах и имущественном состоянии за последние полгода до даты обращения за помощью;

заявление.

Как докупить стаж

! Государственная социальная помощь по возрасту пересчитывается каждые 6 месяцев с учетом изменений в среднемесячном совокупном доходе семьи и ее имущественном состоянии.

В Украине минимально необходимый стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет. Если человек не соответствует требованиям стажа, он может выйти на пенсию только по достижении 65 лет. Впрочем, если стажа не хватает, его можно докупить.

Для этого можно воспользоваться системой добровольного пенсионного страхования, внося страховые взносы за себя или за других лиц.

! Для регистрации в Государственном реестре и отсутствия пенсионного статуса необходимо заплатить минимальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Для "докупки" стажа нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины.

Оформить договор с Пенсионным фондом можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, подписав его с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпису, или используя систему GOV.ID.

Расчет страхового стажа производится следующим образом: