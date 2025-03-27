Какой будет пенсия, если зарплата меньше 5 тысяч гривен

Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа, возраста выхода на пенсию, наличия льготных категорий и уровня заработной платы. Чем выше зарплата, тем больше пенсия.

Какой должна быть зарплата для пенсии

Пенсионный фонд может назначить пенсию даже при зарплате 4 800 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

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Украинец, который планирует выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году и имеет 32 года страхового стажа, должен получать минимум 4 830 гривен заработной платы. В таком случае ему будет назначена пенсия в размере 1 693 гривны.

При какой наименьшей зарплате может быть пенсия / Скриншот из пенсионного калькулятора

Те же условия применяются и к женщинам, но их пенсия будет несколько выше – 1 769 гривен.

При какой наименьшей зарплате может быть пенсия / Скриншот с пенсионного калькулятора

Заметьте! Это базовая пенсия, без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, дети войны, лица, имеющие заслуги перед Родиной и тому подобное.