Неужели санкции уже не действуют: Россия увеличила свои доходы с начала 2024 года

17 апреля 2024, 11:40
Читати новину українською

Вопрос о более жестоких санкциях мира против России становится все более актуальным сегодня. Экономика страны-агрессора сумела приспособиться к ограничениям, которые были наложены с начала полномасштабного вторжения, и умело обходит их сейчас. Как результат, ситуация с доходами в бюджет в 2024 году улучшается.

Много ли у Кремля денег

По данным Минфина России, за I квартал 2024 года доходы страны-агрессора составили 8,7 триллиона рублей, а это почти 94 миллиарда долларов.

Читайте также Помогать нельзя: Шольц раскритиковал помощь Китая для России

  • Расходы же бюджета составили 9,3 триллиона рублей.
  • А дефицит уменьшился с 2,086 триллиона рублей до 607 миллиардов рублей.
Интересно! Доходы от продажи нефти и газа в январе-марте этого года стали выше на 79%, чем за аналогичный период прошлого года. Другие доходы стали выше на 43,2%.


Доходы в бюджет России за январь-март / Скриншот с сайта Минфина России

Нужны более жестокие санкции

Данные свидетельствуют о том, что экономика России имеет возможность финансировать войну против Украины в 2024 году. Даже несмотря на попытки наложения санкций.

Заметьте! В конце 2022 года был введен ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впрочем, на сегодня цена российской нефти давно превысила этот предел.
  • По данным investing.com, баррель российской марки нефти Urals по состоянию на 17 апреля стоит почти 82,70 доллара.
  • Зато эталонная марка нефти Brent, которая торгуется на международных нефтяных биржах, всего на несколько долларов дороже – 89 долларов за баррель.
Автор: Валерія Городинська