Неужели санкции уже не действуют: Россия увеличила свои доходы с начала 2024 года
Вопрос о более жестоких санкциях мира против России становится все более актуальным сегодня. Экономика страны-агрессора сумела приспособиться к ограничениям, которые были наложены с начала полномасштабного вторжения, и умело обходит их сейчас. Как результат, ситуация с доходами в бюджет в 2024 году улучшается.
Много ли у Кремля денег
По данным Минфина России, за I квартал 2024 года доходы страны-агрессора составили 8,7 триллиона рублей, а это почти 94 миллиарда долларов.
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- Расходы же бюджета составили 9,3 триллиона рублей.
- А дефицит уменьшился с 2,086 триллиона рублей до 607 миллиардов рублей.
Доходы в бюджет России за январь-март / Скриншот с сайта Минфина России
Нужны более жестокие санкции
Данные свидетельствуют о том, что экономика России имеет возможность финансировать войну против Украины в 2024 году. Даже несмотря на попытки наложения санкций.Заметьте! В конце 2022 года был введен ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впрочем, на сегодня цена российской нефти давно превысила этот предел.
- По данным investing.com, баррель российской марки нефти Urals по состоянию на 17 апреля стоит почти 82,70 доллара.
- Зато эталонная марка нефти Brent, которая торгуется на международных нефтяных биржах, всего на несколько долларов дороже – 89 долларов за баррель.