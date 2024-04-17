Неужели санкции уже не действуют: Россия увеличила свои доходы с начала 2024 года

Вопрос о более жестоких санкциях мира против России становится все более актуальным сегодня. Экономика страны-агрессора сумела приспособиться к ограничениям, которые были наложены с начала полномасштабного вторжения, и умело обходит их сейчас. Как результат, ситуация с доходами в бюджет в 2024 году улучшается.

Много ли у Кремля денег

По данным Минфина России, за I квартал 2024 года доходы страны-агрессора составили 8,7 триллиона рублей, а это почти 94 миллиарда долларов.

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Расходы же бюджета составили 9,3 триллиона рублей.

А дефицит уменьшился с 2,086 триллиона рублей до 607 миллиардов рублей.

Доходы от продажи нефти и газа в январе-марте этого года стали выше на 79%, чем за аналогичный период прошлого года. Другие доходы стали выше на 43,2%.



Доходы в бюджет России за январь-март / Скриншот с сайта Минфина России

Нужны более жестокие санкции

Данные свидетельствуют о том, что экономика России имеет возможность финансировать войну против Украины в 2024 году. Даже несмотря на попытки наложения санкций.

По данным investing.com, баррель российской марки нефти Urals по состоянию на 17 апреля стоит почти 82,70 доллара.

Зато эталонная марка нефти Brent, которая торгуется на международных нефтяных биржах, всего на несколько долларов дороже – 89 долларов за баррель.

В конце 2022 года был введен ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впрочем, на сегодня цена российской нефти давно превысила этот предел.