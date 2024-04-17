Много ли у Кремля денег

По данным Минфина России, за I квартал 2024 года доходы страны-агрессора составили 8,7 триллиона рублей, а это почти 94 миллиарда долларов.

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Расходы же бюджета составили 9,3 триллиона рублей.

А дефицит уменьшился с 2,086 триллиона рублей до 607 миллиардов рублей.

Интересно! Доходы от продажи нефти и газа в январе-марте этого года стали выше на 79%, чем за аналогичный период прошлого года. Другие доходы стали выше на 43,2%.



Доходы в бюджет России за январь-март / Скриншот с сайта Минфина России

Нужны более жестокие санкции

Данные свидетельствуют о том, что экономика России имеет возможность финансировать войну против Украины в 2024 году. Даже несмотря на попытки наложения санкций.

Заметьте! В конце 2022 года был введен ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Впрочем, на сегодня цена российской нефти давно превысила этот предел.