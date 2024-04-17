Много ли у Кремля денег
По данным Минфина России, за I квартал 2024 года доходы страны-агрессора составили 8,7 триллиона рублей, а это почти 94 миллиарда долларов.
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- Расходы же бюджета составили 9,3 триллиона рублей.
- А дефицит уменьшился с 2,086 триллиона рублей до 607 миллиардов рублей.
Доходы в бюджет России за январь-март / Скриншот с сайта Минфина России
Нужны более жестокие санкции
Данные свидетельствуют о том, что экономика России имеет возможность финансировать войну против Украины в 2024 году. Даже несмотря на попытки наложения санкций.
- По данным investing.com, баррель российской марки нефти Urals по состоянию на 17 апреля стоит почти 82,70 доллара.
- Зато эталонная марка нефти Brent, которая торгуется на международных нефтяных биржах, всего на несколько долларов дороже – 89 долларов за баррель.