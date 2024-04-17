Чи багато у Кремля грошей

За даними Мінфіну Росії, за I квартал 2024 року доходи країни-агресорки склали 8,7 трильйона рублів, а це майже 94 мільярди доларів.

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  • Витрати ж бюджету склали 9,3 трильйона рублів.
  • А дефіцит зменшився з 2,086 трильйона рублів до 607 мільярдів рублів.


Доходи до бюджету Росії за січень-березень / Скриншот з сайту Мінфіну Росії

Потрібні жорстокіші санкції

Дані свідчать про те, що економіка Росії має можливість фінансувати війну проти України у 2024 році. Навіть попри спроби накладання санкцій.

  • За даними investing.com, барель російської марки нафти Urals станом на 17 квітня коштує майже 82,70 долара.
  • Натомість еталонна марка нафти Brent, яка торгується на міжнародних нафтових біржах, всього на декілька доларів дорожча – 89 доларів за барель.