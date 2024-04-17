Чи багато у Кремля грошей

За даними Мінфіну Росії, за I квартал 2024 року доходи країни-агресорки склали 8,7 трильйона рублів, а це майже 94 мільярди доларів.

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Витрати ж бюджету склали 9,3 трильйона рублів.

А дефіцит зменшився з 2,086 трильйона рублів до 607 мільярдів рублів.

Цікаво! Доходи від продажу нафти та газу у січні-березні цього року стали вищими на 79%, ніж за аналогічний період минулого року. Інші доходи стали вищими на 43,2%.



Доходи до бюджету Росії за січень-березень / Скриншот з сайту Мінфіну Росії

Потрібні жорстокіші санкції

Дані свідчать про те, що економіка Росії має можливість фінансувати війну проти України у 2024 році. Навіть попри спроби накладання санкцій.

Зауважте! Наприкінці 2022 року було запроваджено цінову стелю на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Втім на сьогодні ціна російської нафти давно перевищила цю межу.