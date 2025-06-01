Могут ли пенсионеры не платить за доставку газа

Тарифы в Украине неуклонно растут, а для многих пенсионеров суммы в платежках становятся все более тяжелым бременем. Но действительно ли люди пенсионного возраста обязаны платить за доставку газа, читайте дальше.

Как пенсионеру не платить за доставку газа

За доставку газа должны платить все – даже пенсионеры. Чтобы не платить за нее, нужно полностью отключиться от газовой сети, сообщили в НКРЭКУ, передает 24 Канал.

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Для этого следует подать заявку оператору газа. Это касается и тех, кто фактически не пользуется газом.

Как осуществляется отключение от газовой сети Отключение газа осуществляется путем закрытия кранов или установки пломбированной заглушки. В случае отказа оператора выполнить эту процедуру, потребитель имеет право обратиться с жалобой в НКРЕКП.

Как формируется плата за доставку газа

Плата за доставку газа не зависит от объема потребления. Она автоматически начисляется всем, кто подключен к газовым сетям.

Стоимость доставки газа варьируется в зависимости от региона и поставщика. Например, для клиентов "Киевгаза" тариф составляет 0,384 гривны за кубометр в месяц.