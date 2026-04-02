Треть украинцев не платят ЕСВ: правительство стремится решить эту проблему

В Украине существует большая проблема нехватки персонала. Сейчас с ней сталкиваются три четверти бизнесов. И правительство стремится найти решение.

Что известно о работе в Украине?

Сегодня в стране работает 13,1 миллиона человек, о чем сообщил министр экономики Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

Читайте также В Украине введут новый налог для платформ: Uklon, Bolt и Glovo сделали громкое заявление

Из всего этого количества – за 10,5 миллионов уплачивается единый социальный взнос. А это только примерно трети населения.

Поэтому внутренний резерв составляет до 7 миллионов человек, среди которых:

ВПЛ трудоспособного возраста;

молодежь и люди с инвалидностью вне рынка труда;

украинцы до 60 лет, которые получают пенсию;

люди с ухаживающими обязанностями.

Алексей Соболев Министр экономики Украины Мы должны обеспечить возможность работать всем украинцам, кто может и хочет – через приобретение новых навыков и смену профессии. А работодателям – помочь быстро находить нужных работников.

Все эти принципы заложены в Стратегии занятости до 2030 года. Их начинают воплощать через ряд программ:

Подготовка и профразвитие кадров для ОПК и других приоритетных отраслей – правительство софинансирует обучение именно под запрос работодателей через действующую программу ваучеров. Проект "Опыт имеет значение" для людей 50 лет и старше, чтобы помочь им быстрее вернуться к работе. Менторская поддержка для молодых предпринимателей от 18 до 25 лет и упрощенный доступ для них к микрогрантам. Профориентация для учащихся и молодежи 14 – 16 лет. Точка опоры – программа поддержки бизнеса и работников в периоды простоя вследствие вооруженной агрессии России. Расторжение трудового договора с работодателем на ВОТ или в зоне боевых действий. Прогнозирование потребностей в специалистах и рабочих кадрах.

Обратите внимание! Отмечается, что важно не только увеличить количество занятых, а обеспечить качественную и продуктивную занятость.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко напомнила, что правительство уже одобрило проект нового Трудового кодекса. Кроме того, документ уже готовится к первому чтению.

Далее ожидаются системные решения для людей и бизнеса с привлечением доноров и частного сектора. Поэтому правительство начинает неделю занятости.

Подчеркивается, что рынок труда стал вызовом на фоне войны и миграции.

Что еще следует знать украинцам об изменениях?