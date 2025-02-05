Замороженные активы России приносят прибыль: сколько получит Украина уже в марте

Украина получит очередной транш из доходов от замороженных российских активов, которые накапливаются на счетах Euroclear. Сколько средств поступит уже в марте, читайте дальше.

Euroclear перечислит Украине новый транш

Сумма замороженных российских активов в депозитарии сейчас составляет 183 миллиарда евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euroclear. Доходы, полученные от этих активов, позволят Украине получить очередной транш в размере 2 миллиарда евро уже в марте 2025 года.

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Euroclear осуществила первый платеж за первое полугодие 2024 года в размере около 1,55 миллиарда евро в Европейский фонд для Украины в июле 2024 года. Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 миллиардов евро,

– говорится в сообщении.

Сколько хранится подсанкционных средств в Euroclear

Таким образом, из-за санкций заблокированные выплаты подсанкционным организациям продолжают накапливаться в Euroclear Bank:

По состоянию на декабрь 2024 года его баланс составлял 212 миллиарда евро, из которых 183 миллиарда евро – российские активы.

За год проценты от замороженных средств принесли 6,9 миллиардов евро, а после налогообложения Бельгия получила 1,7 миллиардов евро налоговых поступлений.

Также Euroclear зарезервировала 10% этой суммы для выполнения требований по капиталу и управления рисками.