От 43,50 до 47,50 гривны: прогноз курса евро на следующую неделю

На следующую неделю прогнозируются колебания курса евро от минимального показателя на межбанке в 43,50 гривны до максимального на наличном рынке – 47,5 гривны. Банкир рассказывает, что, благодаря эффективной политике Нацбанка и международной финансовой поддержке, ситуация на валютном рынке должна оставаться стабильной.

Какой курс евро прогнозируют

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что максимальные отметки курса евро на следующей неделе на межбанке и наличном рынке будут достигать от 45 до 47,50 гривны.

Читайте также Доллар и евро перед праздниками: вырастут ли курсы на следующей неделе

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Коридоры валютных колебаний с 16 по 22 декабря будут такими: 43,50 – 45 гривен за евро на межбанке, а на наличном рынке 45 – 47,50 гривны за евро.

По словам Лесового, несмотря на изменчивость ожиданий и разнообразие всевозможных апокалиптических прогнозов, ситуация на валютном рынке будет оставаться в меру контролируемой и прогнозируемой.

Во-первых, благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенному Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений.

благодаря эффективному режиму управляемой гибкости, введенному Нацбанком, на рынке удастся избежать стремительных валютных изменений. Во-вторых, несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень.

несмотря на последние данные по инфляции, за ноябрь потребительские цены выросли на 11,2%, регулятор продолжит сглаживать курсовые изменения, что фактически будет сдерживать ее уровень. В-третьих, благодаря последним мощным траншам международной финпомощи, в ноябре Украина получила 6,5 миллиарда долларов финпомощи.

Таким образом, несмотря на внешнее объективное напряжение, связанное с последствиями военной агрессии, ситуация на валютном рынке останется более-менее сбалансированной,

– объясняет банкир.

Поэтому регулятор будет пытаться сохранить равновесие между спросом и предложением, а на наличном рынке – минимальные риски возникновения вирусного ажиотажного спроса на валюту.