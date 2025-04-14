Официальное евро обновило исторический рекорд

Официальное евро за выходные подорожало на чуть больше, чем 1 гривну. Валюта впервые достигла такого высокого показателя.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,38 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 11 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 46,91 гривны. То есть цена выросла на 1 гривну 7 копеек.

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По состоянию на 15 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,31 гривны,

евро – 47,02 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 14 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,10 гривны , продажа – по 41,67 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,95 гривны , продажа – по 41,10 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,50 гривны, продажа – по 41,33 гривны.

Что будет с курсами валют перед пасхальными праздниками

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что наличный курс составит 40,70 – 41,50 гривны для доллара и 44,50 – 45,50 гривны евро на этой неделе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Ожидается, что давление на курс уменьшится, а рынок постепенно уравновесится. В то же время ведущую роль на межбанковском рынке будет выполнять НБУ.

Лесовой отметил, что за последние несколько недель наличный рынок держится ниже межбанка.