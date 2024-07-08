Нацбанк впервые установил курс евро на уровне более 44 гривны

Нацбанк установит курс официального евро на уровне исторического максимума –более 44 гривны, а доллар достигнет снова 40,7 гривны. В то же время сегодня, 8 июля, европейская валюта находится в пределах 43,8 гривны, а американская валюта осталась без изменений в цене после выходных.

Официальный курс 8 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,54 гривны за доллар. Стоимость доллара осталась без изменений по сравнению с 5 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,86 гривны, что на 8 копеек больше, чем на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 9 июля:

доллар – 40,70 гривны,

евро – 44,07 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 8 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,88 гривны , а продажа – 40,96 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,23 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

Что будет с курсом на этой неделе

Как рассказывает банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, в начале прошлой недели курс доллара значительно вырос в цене.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Уже начиная со второй половины среды котировки на межбанке начали динамично снижаться. Этому способствовало как исчерпание эффекта начала месяца, так и приближение Дня Независимости США.

Золотько отмечает, что в последний торговый день прошлой недели котировки стабилизировались в коридоре 40,50 – 40,60 гривен за доллар. В то же время на этой неделе банкир прогнозирует относительно спокойную ситуацию на валютном рынке.

В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 – 40 40,90 гривен за доллар. На наличном рынке курс будет пытаться держаться отметки 41 гривен за доллар,

– рассказывает Золотько.

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