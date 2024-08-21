Евро дотянулось до новой психологической отметки: какой курс валюты

Курс продажи евро населению в обменниках взлетел до более 46 гривен за валюту. Кроме того, валюта подорожала в банках и на черном рынке. Несколько противоположная ситуация с курсом доллара, который на черном рынке наоборот показал спад в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на 21 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+8 копеек против 20 августа) и продажа – по 41,65 гривны (+5 копеек).

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Покупка евро происходит по 45,40 гривны (+15 копеек), а продажа – по 45,95 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно по 41,40 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,49 гривны (-6 копеек).

(-5 копеек), а продать – по (-6 копеек). Покупка евро по 45,70 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,90 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+18 копеек), а продают – по 41,56 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.

(+18 копеек), а продают – по (+14 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,70 гривны (+44 копейки), а продают – по 46,10 гривны (+14 копеек).

Курс доллара на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в пятницу курс доллара закрывал неделю на уровне 41,25 – 41,41 28 гривны. В то же время на этой неделе ожидается, что продолжится разнонаправленное курсовое движение.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Вторая декада месяца обычно довольно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.

Обратите внимание! Курс доллара на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах 41,2-41,7 гривны за доллар.