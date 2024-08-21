Евро дотянулось до новой психологической отметки: какой курс валюты
Курс продажи евро населению в обменниках взлетел до более 46 гривен за валюту. Кроме того, валюта подорожала в банках и на черном рынке. Несколько противоположная ситуация с курсом доллара, который на черном рынке наоборот показал спад в цене.
Курс валют в банках
- По состоянию на 21 августа, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (+8 копеек против 20 августа) и продажа – по 41,65 гривны (+5 копеек).
Читайте также Финансовая поддержка от ООН: какие украинские пенсионеры получили более 2 миллиардов гривен
- Покупка евро происходит по 45,40 гривны (+15 копеек), а продажа – по 45,95 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,40 гривны (-5 копеек), а продать – по 41,49 гривны (-6 копеек).
- Покупка евро по 45,70 гривны (+10 копеек), а продажа по 45,90 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 41,20 гривны (+18 копеек), а продают – по 41,56 гривны (+14 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,70 гривны (+44 копейки), а продают – по 46,10 гривны (+14 копеек).
Курс доллара на этой неделе
Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, в пятницу курс доллара закрывал неделю на уровне 41,25 – 41,41 28 гривны. В то же время на этой неделе ожидается, что продолжится разнонаправленное курсовое движение.
Вторая декада месяца обычно довольно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта.
Обратите внимание! Курс доллара на наличном рынке на этой неделе будет находиться в пределах 41,2-41,7 гривны за доллар.