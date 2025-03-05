НБУ продолжает повышать курс евро в цене

Официальный курс доллара остается почти неизменным. Впрочем этого не скажешь относительно курса евро. Европейская валюта снова потянулась вверх. Впоследствии, регулятор установит цену в более 44 гривны.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 4 марта. Официальный курс евро зато составляет 43,87. То есть цена выросла на 33 копейки.

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По состоянию на 6 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,36 гривны,

евро – 44,24 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 5 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,30 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны, продажа – по 41,72 гривны,

Что влияет на курс

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии 24 Каналу, что главным фактором движения курса в течение этих лет являются валютные ограничения, ведь сначала курс был зафиксирован и наблюдалось значительное отхождение курса межбанка от наличного курса. Затем были введены значительные валютные ограничения, которые сохраняются до сих пор.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик При этом я напомню, что действуют масштабные ограничения на выход капитала. То есть все нерезиденты, инвесторы, которые имеют средства в Украине, сейчас не могут их вывезти из страны. Такой фактор спасает гривну от еще большего "сползания". В то же время если эти ограничения будут сняты, курс будет находиться под значительным давлением.

По прогнозам, на март 2025 года курс гривны относительно доллара может вернуться в диапазон цены 42 – 43 гривны за валюту.