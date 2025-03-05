Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,57 гривні. Тобто ціна валюти впала на 2 копійки проти 4 березня. Офіційний курс євро натомість становить 43,87. Тобто ціна виросла на 33 копійки.

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Станом на 6 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,36 гривні,

євро – 44,24 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 5 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,30 гривні , продаж – по 41,90 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні, продаж – по 41,72 гривні,

Що впливає на курс

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу, що головним фактором руху курсу впродовж цих років є валютні обмеження, адже спочатку курс був зафіксований й спостерігалося значне відходження курсу міжбанку від готівкового курсу. Потім були запроваджені значні валютні обмеження, які зберігаються й досі.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик При цьому я нагадаю, що діють масштабні обмеження на вихід капіталу. Тобто всі нерезиденти, інвестори, які мають кошти в Україні, зараз не можуть їх вивезти з країни. Такий фактор рятує гривню від ще більшого "сповзання". Водночас якщо ці обмеження будуть зняті, курс перебуватиме під значним тиском.

За прогнозами, на березень 2025 року курс гривні щодо долара може повернутися у діапазон ціни 42 – 43 гривні за валюту.