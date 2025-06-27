Официальное евро в очередной раз побило рекорд цены

НБУ установило сегодня курс официального евро на уровне 48,64 гривны, что является новой максимальной ценой валюты. С понедельника, 30 июня, эта отметка вырастет снова. Зато курс доллара показывает спад.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,58 гривны. То есть цена валюты упала на 8 копеек против 26 июня. Официальный курс евро зато составляет 48,64 гривны. То есть цена выросла на 32 копейки.

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По состоянию на 30 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,64 гривны,

евро – 48,78 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,35 гривны , продажа – по 41,90 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,70 гривны , продажа – по 41,70 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,21 гривне, продажа – по 41,78 гривны.

Каких курсов ожидать на рынке

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в первую неделю июля на рынке возможно максимальное приближение безналичного и наличного курсов. Таким образом, разница между ними будет незначительной.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Относительно уровня спроса, то мы предполагаем, что он на 5 – 7% будет больше стартового предложения. А объем валютных интервенций в течение недели будет на приемлемом уровне – до 600 – 700 миллионов долларов.

Зато есть предположение, что пропорция стоимости двух мировых валют будет на уровне июня: 1 евро будет торговаться за 1,12 – 1,15 доллара.

Обратите внимание! На межбанке ожидают такой курс: 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро. А на наличном рынке – 41,6 – 42 гривны за доллар и 46,5 – 48,5 гривны за евро.