Официальное евро стремительно дешевеет: НБУ снова опустил валюту

За последние сутки НБУ опустил курсы валют в цене. Доллар потерял не много – всего 1 копейку, а вот евро подешевело почти на 30 копеек и составляет 48,51 гривны, что существенно меньше чем рекордные показатели, которые были ранее. Кроме того, регулятор продолжит опускать валюты в дальнейшем.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,81 гривне. То есть цена американской валюты упала на 1 копейку против 16 июля. Официальный курс евро составляет 48,51 гривны, то есть цена упала на 29 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 18 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,86 гривны;

евро – 48,45 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 17 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 42,15 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,84 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,32 гривны, продажа – по 41,86 гривны.

Какой курс валют ожидается в предпоследнюю неделю июля?

По прогнозам банкира Тараса Лесового, с которыми он поделился с 24 Каналом, курс евро будет зависеть от мировой пары доллар/евро, однако пока не предвидится существенных изменений по цене, а ориентировочный диапазон ожидается на уровне 48,50 – 49,50 гривны.

Зато курс доллара вряд ли пересечет отметку в 42 гривны, хотя на следующей неделе на наличном рынке диапазон колебаний составляет до 42,20 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Как бы там ни было, не стоит ожидать от доллара отчаянного падения с курсового "небоскреба", как и не стоит надеяться на то, что курс евро "посягнет" на стратосферу.

Напоминаем! Доллар до сих пор остается главной мировой валютой, а 55% граждан держат свои сбережения в этой валюте, рассказал Лесовой.