Ценопад в обменниках: евро и доллар дешевеют

Евро на черном рынке и в обменниках при обмене существенно дешевеет. Зато доллар только упал в обменниках, а в банках второй день подряд остался без изменений.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 3 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,85 гривны (без изменений по сравнению с 2 января) и продажа по 42,45 гривны (без изменений).

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Покупка евро происходит по 43,50 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,49 гривны (+5 копеек), а продать по 42,50 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продать по (+1 копейка). Покупка евро по 43,84 гривны (-26 копеек), а продажа по 44,20 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,73 гривны (-16 копеек), а продают по 42,70 гривны (+26 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают по (+26 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,13 гривны (-47 копеек), а продают по 44,30 гривны (-8 копеек).

Сколько будет стоить доллар в январе 2025 года

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в январе активность на наличном рынке будет несколько ниже, чем в декабре. Такое будет возможно вследствие низкого объема бюджетных расходов. При таких обстоятельствах объем интервенций также может снизиться.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас существует 2 базовых сценария относительно того, как будет меняться курс в течение января. Первый – это в конце месяца официальный курс доллара может составить 42 гривны. А второй – официальный курс доллара может окажется в коридоре 42 – 42,30 гривны за доллар.

Зеркальные изменения будут происходить и на наличном рынке. Как заключает Лесовой, в итоге января курс американской валюты может вырасти не более чем на 0,5 – 1%.