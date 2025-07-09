Цены падают: где больше всего подешевели валюты на рынке

Евро на наличном рынке за последние сутки показало существенный спад цены. В обменниках курс покупки опустился ниже 49 гривен. Курс доллара также показывает спад, но не такой существенный.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 9 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (+3 копейки против 8 июля) и продажа по 42,04 гривны (-4 копейки).

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Покупка евро проходит по 48,75 гривны (-12 копеек), продажа – по 49,50 гривны (-7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,77 гривны (-3 копейки), а продать по 41,75 гривны (-5 копеек).

(-3 копейки), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 49,20 гривны (-15 копеек), а продажа по 49,40 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-27 копеек), а продают по 41,82 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,57 гривны (-54 копейки), а продают по 49,70 гривны (+14 копеек).

Какой курс доллара может быть

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует для 24 Канала, что доллар может быть в диапазоне 41,60 – 42 гривен на этой неделе.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Снижение инфляции повлияет положительно на рынок. Крепкая гривна является предохранителем для роста спроса.

Лесовой добавляет, что гражданам стоит больше ориентироваться не на валютный рынок, скупая доллары, а на внутренние гривневые механизмы сохранения.

Обратите внимание! Несмотря на это, Лесовой замечает, что как доллар, так и евро могут измениться в цене в соответствии с факторами влияния на рынке. Таким образом, валюта не изменится в цене с июня и мая.