НБУ опускает курс евро ниже 49 гривен
- НБУ снизил курс евро ниже 49 гривен впервые за долгое время, тогда как курс доллара повышается, хоть и несущественно.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс евро на наличном рынке не превысит 49 гривен на этой неделе.
Пока НБУ меняет курс доллара в сторону подорожания, то курс евро после рекордного роста опускается в цене. На завтра регулятор опустил европейскую валюту впервые за долгое время ниже 49 гривен.
Официальный курс валют
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,84 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 8 июля. Официальный курс евро составляет 49,05 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Между безопасностью и конфиденциальностью: какие риски для украинцев несет ослабление банковской тайны
По состоянию на 10 июля курс валют будет такой:
- доллар – 41,77 гривны;
- евро – 48,84 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на 9 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 42,04 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,77 гривны, продажа – по 41,75 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,82 гривны.
Как будет меняться евро на наличном рынке
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что курс на наличном рынке не превысит границы в 49 гривен на этой неделе.
Кроме того, он отметил, что среди факторов, которые будут влиять на курс евро, являются экономические взаимоотношения США и ЕС и стоимость нефти и газа в контексте конфликта на Ближнем Востоке.
Впрочем мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара.
Интересно! В течение весны и первого месяца июня доллар существенно ослаб относительно евро. Поэтому эффективный курс гривны несколько девальвировал.