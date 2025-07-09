НБУ опускает курс евро ниже 49 гривен

Пока НБУ меняет курс доллара в сторону подорожания, то курс евро после рекордного роста опускается в цене. На завтра регулятор опустил европейскую валюту впервые за долгое время ниже 49 гривен.

Официальный курс валют

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,84 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 8 июля. Официальный курс евро составляет 49,05 гривны, то есть цена выросла на 3 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 10 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,77 гривны;

евро – 48,84 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на 9 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42,04 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,77 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41 гривны, продажа – по 41,82 гривны.

Как будет меняться евро на наличном рынке

Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что курс на наличном рынке не превысит границы в 49 гривен на этой неделе.

Кроме того, он отметил, что среди факторов, которые будут влиять на курс евро, являются экономические взаимоотношения США и ЕС и стоимость нефти и газа в контексте конфликта на Ближнем Востоке.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Впрочем мы можем лишь очертить ряд факторов, от которых может зависеть стоимость евро и соотношение этой валюты к курсу доллара.

Интересно! В течение весны и первого месяца июня доллар существенно ослаб относительно евро. Поэтому эффективный курс гривны несколько девальвировал.