После рекордного роста спад: как НБУ опустил курс евро в цене

НБУ впервые в истории установил евро на уровне 48,08 гривны, однако с новой рабочей недели цена валюты опустится снова ниже этой отметки. Доллар стабильно также потеряет цену, но несущественно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 12 июня. Официальный курс евро взамен составляет 48,08 гривны. То есть цена выросла на 62 копейки.

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По состоянию на 16 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,44 гривны,

евро – 47,69 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,17 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,48 гривны , продажа – по 41,46 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,56 гривны.

Какое евро и доллар ожидать на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 16 июня доллар не превысит максимального диапазона в 42 гривны, а евро останется ниже, чем 48 гривен.

Банкир говорит, что с начала июня спрос на доллары превышает предложение на 5% – 7%, а это является приемлемым показателем.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что на рынке происходят живые процессы, которые не провоцируют курс к росту.

Лесовой говорит, что текущий курс евро будут определять торги пары евро/доллар и показатель будет на уровне 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.

Сейчас не стоит менять валюту с доллара на евро, ведь пока отсутствуют причины для обесценивания доллара. Поэтому, курс евро к доллару не будет бешено,

– говорит банкир.

Обратите внимание! Более 80% мирового капитала хранится именно в долларах, что фактически гарантирует стабильность этой валюты.