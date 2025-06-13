Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,48 гривні. Тобто ціна валюти впала на 3 копійки проти 12 червня. Офіційний курс євро натомість становить 48,08 гривні. Тобто ціна виросла на 62 копійки.

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Станом на 16 червня курс НБУ буде такий:

долар – 41,44 гривні,

євро – 47,69 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 13 червня курс долара становить на готівковому ринку:

у банках: купівля – 41,17 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,48 гривні , продаж – по 41,46 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 41,06 гривні, продаж – по 41,56 гривні.

Яке євро та долар очікувати наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що з 16 червня долар не перевищить максимального діапазону в 42 гривні, а євро залишиться нижчим, аніж 48 гривень.

Банкір каже, що з початку червня попит на долари перевищує пропозицію на 5% – 7%, а це є прийнятним показником.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Річ у тім, що на ринку відбуваються живі процеси, що не провокують курс до зростання.

Лєсовий каже, що поточний курс євро визначатимуть торги пари євро/долар й показник буде на рівні 1 євро = 1,12 – 1,15 долара.

Зараз не варто змінювати валюту з долара на євро, адже наразі відсутні причини для знецінення долара. Відтак, курс євро до долара не шаленітиме,

– каже банкір.

Зверніть увагу! Понад 80% світового капіталу зберігається саме в доларах, що фактично гарантує стабільність цієї валюти.