Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,48 гривны. То есть цена валюты упала на 3 копейки против 12 июня. Официальный курс евро взамен составляет 48,08 гривны. То есть цена выросла на 62 копейки.

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По состоянию на 16 июня курс НБУ будет такой:

доллар – 41,44 гривны,

евро – 47,69 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 июня курс доллара составляет на наличном рынке:

в банках: покупка – 41,17 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,48 гривны , продажа – по 41,46 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,06 гривны, продажа – по 41,56 гривны.

Какое евро и доллар ожидать на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что с 16 июня доллар не превысит максимального диапазона в 42 гривны, а евро останется ниже, чем 48 гривен.

Банкир говорит, что с начала июня спрос на доллары превышает предложение на 5% – 7%, а это является приемлемым показателем.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Дело в том, что на рынке происходят живые процессы, которые не провоцируют курс к росту.

Лесовой говорит, что текущий курс евро будут определять торги пары евро/доллар и показатель будет на уровне 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара.

Сейчас не стоит менять валюту с доллара на евро, ведь пока отсутствуют причины для обесценивания доллара. Поэтому, курс евро к доллару не будет бешено,

– говорит банкир.

Обратите внимание! Более 80% мирового капитала хранится именно в долларах, что фактически гарантирует стабильность этой валюты.