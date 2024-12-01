Чрезвычайных ситуации не предвидится: какой будет цена евро

Курсы вряд ли существенно изменятся в цене в первую декаду декабря. Таким образом, колебания от минимального до максимального показателя евро на межбанке и наличном рынке будет достигать от 43 – 45 гривен до 45 – 47 гривен.

По сколько будет евро

Как прогнозирует банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, со 2 декабря по 8 декабря максимальный диапазон, до которого может достичь европейская валюта, составляет 45 – 47,5 гривны.

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Следовательно на межбанке ожидается, что валюта будет на уровне 43,5 – 45 гривны, а на наличном рынке диапазон выше – от 45 гривен до 47,5 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Экономические факторы, в частности "бюджетный", не будут представлять угрозы для стабильности рынка. Кроме того, иногда курсы валют будут "топтаться" на одном месте, делая незначительные шаги вниз, а затем вверх.

Также, на следующую неделю приходится День Святого Николая, поэтому часть граждан, имеющих сбережения в валюте, может продать ее для того, чтобы приобрести подарки и приготовиться к предстоящим праздникам.

Обратите внимание! Спрос и предложение в контексте праздников будут достаточно уравновешенными, что обязательно скажется на относительной стабильности курсов.

По словам Лесового, декабрь станет логическим продолжением ноябрьских тенденций: пока отсутствуют причины для того, чтобы Нацбанк пересмотрел достаточно эффективную валютную политику, а потому не стоит ожидать каких-то "чрезвычайных ситуаций".