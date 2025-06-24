Валют на рынке выросли: курс в обменниках и в банках

Евро на наличном рынке показывает рост. Больше всего цена выросла в банках и в обменниках. Следовательно, дороже всего купить валюту именно в обменниках. Покупка доллара в банках уже перевалила за 42 гривны, а в обменниках и на черном рынке цена близка к этому.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 24 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (-5 копеек против 23 июня) и продажа по 42,15 гривны (-5 копеек).

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Покупка евро проходит по 48,05 гривны (+25 копеек), продажа – по 48,80 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (без изменений), а продать по 41,90 гривны (+6 копеек).

(без изменений), а продать (+6 копеек). Покупка евро по 48,50 гривны (+6 копеек), а продажа по 48,73 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (-16 копеек), а продают по 41,97 гривны (-4 копеек), по данным finance.ua.

(-16 копеек), а продают (-4 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,20 гривны (-1 копейка), а продают по 49,30 гривны (+32 копейки).

Что происходит с курсами валют

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что на прошлой неделе на наличном рынке курс доллара рос постепенно.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank На валютном рынке Украины гривна находилась под давлением со стороны доллара США.

Поэтому, конце недели открытие рынка состоялось на уровне 41,77 гривны за доллар, а день завершился уже на 41,94 гривны за доллар.

Одним из факторов роста курса доллара и повышения спроса на валюту на прошлой неделе стал выходной в США, что вызвало временный дефицит доллара,

– говорит Золотько.

По прогнозам банкира, рост курса доллара сохраняется, хотя резкого ослабления гривны не предвидится.