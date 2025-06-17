На валютном рынке оживление цены: курсы подорожали
- Цены на валютном рынке выросли, особенно подорожала европейская валюта как в банках, так и на черном рынке.
- Прогнозируется, что курс доллара будет в диапазоне 41,60 – 41,80 гривны, а евро – в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.
В банках валюты показывают рост цены, особенно подорожала европейская валюта. На черном рынке ситуация похожа, а курс евро вырос еще больше, чем в банках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 17 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (+5 копеек против 16 июня) и продажа по 41,75 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 47,70 гривны (+10 копеек), продажа – по 48,45 гривны (+15 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+1 копейка), а продать по 41,52 гривны (+4 копейки).
- Покупка евро по 48,20 гривны (+14 копеек), а продажа по 48,34 гривны (+18 копеек).
Курс в обменниках
- По состоянию на утро 16 июня, доллары покупают в среднем по: 40,62 гривны (-45 копеек), а продают по 41,55 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,47 гривны (-20 копеек), а продают по 48,42 гривны (+1 копейка).
Какой курс доллара и евро прогнозируют
Банкир Тарас Лесовой для 24 Канала спрогнозировал, что на наличном рынке доллар может находиться в диапазоне от 41,60 – 41,80 гривны за доллар, а на межбанке – от 41,60 – 41,90 гривны.
С начала июня спрос на доллары на 5% – 7% превышает предложение, что является вполне приемлемым показателем: то есть на рынке происходят живые процессы, не провоцирующие курс к росту.
По евро, то прогнозируется, что торги пары доллар/евро будут на уровне 1 евро = 1,12 – 1,15 доллара. Лесовой отмечает, что основные изменения валюты будут происходить в пределах 46,50 – 47,50 гривны за евро.