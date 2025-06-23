Евро достигло рекордной отметки: где валюту купить по 49 гривен
- Курс продажи евро в обменниках превысил 49 гривен, а доллар вырос до более 42 гривен в банках.
- Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс евро может быть в диапазоне 45,50 – 47,50 гривен, а доллар – 41,45-41,80 гривен на наличном рынке.
Евро и доллар за выходные существенно выросли. Курс продажи американской валюты в банках вырос до более 42 гривен. Зато курс продажи евро в обменниках вообще перевалил за отметку в 49 гривен.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 23 июня, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,55 гривны (+10 копеек против 20 июня) и продажа по 42,20 гривны (+20 копеек).
Смотрите также Украине не хватает газа․ Почему мы покупаем дорогой газ и спасет ли Украину Трансбалканский коридор
- Покупка евро проходит по 47,80 гривны (+15 копеек), продажа – по 48,57 гривны (+7 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,85 гривны (+15 копеек), а продать по 41,84 гривны (+11 копеек).
- Покупка евро по 48,44 гривны (+24 копеек), а продажа по 48,64 гривны (+29 копеек).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,16 гривны (-16 копеек), а продают по 41,93 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,10 гривны (-20 копейки), а продают по 49,10 гривны (+28 копеек).
Какой курс валют прогнозировался на эту неделю
Еще раньше банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что на этой неделе курс евро на наличном рынке может быть в диапазоне от 45,50 до 47,50 гривны за валюту. Зато доллар может достичь 41,45 – 41 41,80 гривны.
Кроме того, Лесовой отметил, что резких изменений на рынке в конце месяца не стоит ожидать.
В условиях режима управляемой гибкости любые существенные изменения доллара, то есть резкий рост, или стремительное падение курсов, почти исключены, а текущие колебания остаются минимальными.
Заметьте! На курс евро, как говорит банкир, будут влиять торги пары доллар/евро. Поэтому, несмотря на новые американские пошлины в 50% на металлургическую продукцию, что доллар, что евро будут оставаться на привычном уровне.