Евро вернулось к росту: НБУ установил новую цену

За последние сутки НБУ повысил как доллар, так и евро. Однако если американская валюта выросла всего на несколько копеек, то европейская показала рост в 14 копеек. Интересно, что на завтра, 27 февраля, обе валюты опустятся в цене обратно.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,73 гривны. То есть цена валюты выросла на 3 копейки против 25 февраля. Официальный курс евро взамен составляет 43,78. То есть цена выросла на 14 копеек.

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По состоянию на 27 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,63 гривны,

евро – 43,62 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42,05 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,66 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,40 гривны, продажа – 41,93 гривны.

Какой курс доллара прогнозируют на этой неделе

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, на этой неделе курсовые изменения не будут представлять угрозы на рынке. Хотя различные обстоятельства могут давить на валюты.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Заслуживает внимания и чисто сезонный фактор снижения спроса на валюту из-за существенного, по сравнению с декабрем, сокращения расходов. А еще на рынок вышли экспортеры, пытающиеся реализовать избыток валюты, что само по себе свидетельствует об определенной курсовой стабильности, которая будет продолжаться и в дальнейшем.

По словам Лесового, на этой неделе на наличном рынке курсовые показатели будут в диапазоне 41,60 – 42,30 гривны за доллар, а на межбанке – 41,60 – 42,20 гривны за доллар.