Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,73 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 3 копійки проти 25 лютого. Офіційний курс євро натомість становить 43,78. Тобто ціна виросла на 14 копійок.

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Станом на 27 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,63 гривні,

євро – 43,62 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 лютого курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,45 гривні , продаж – по 42,05 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,66 гривні , продаж – по 41,75 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,40 гривні, продаж – 41,93 гривні.

Який курс долара прогнозують цього тижня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, цього тижня курсові зміни не становитимуть загрози на ринку. Хоч різні обставини можуть тиснути на валюти.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Вартує уваги і суто сезонний чинник зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків. А ще на ринок вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, що саме по собі свідчить про певну курсову стабільність, яка триватиме і надалі.

За словами Лєсового, цього тижня на готівковому ринку курсові показники будуть в діапазоні 41,60 – 42,30 гривні за долар, а на міжбанку – 41,60 – 42,20 гривні за долар.