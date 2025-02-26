Скільки валюти завезли в Україну

Попит на валюту серед українців залишається високим, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

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У січні українці придбали в банках 1,480 мільярда доларів, що стало найвищим показником за останні 12 років.

Згідно зі статистикою НБУ, банки завезли до України:

1,316 мільярда доларів у готівкових доларах США;

450 мільйонів доларів у вигляді готівкових євро.

Цікаво! Крім того, у січні українські банки вивезли з країни 131 мільйон доларів готівкової іноземної валюти. Це пов'язано з підвищеним попитом на валюту з боку населення та бізнесу.

Готівкова валюта поза банками

За 2024 рік банки імпортували в Україну валюти на 15,9 мільярда доларів, що також підкреслює високий попит на іноземну валюту.

У 2024 році обсяги готівкової валюти поза банківською системою зросли на 16,5 мільярда доларів (у 2023 році – 11,7 мільярда доларів).

Зауважте! Загалом у населення та бізнесу на руках може перебувати до 130 мільярда доларів, що суттєво перевищує обсяги гривневих активів (2,6 мільярда гривень).