Евро рекордно выросло в банках, обменниках и на черном рынке
17 сентября 2024, 10:02Читати новину українською
На валютном рынке валюты подорожали за последние сутки. Больше всего прибавило в цене евро, которое выросло как на черном рынке, так и в банках.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 17 сентября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,25 гривны (+15 копеек против 16 сентября) и продажа – по 41,70 гривны (+10 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 45,75 гривны (+30 копеек), а продажа – по 46,40 гривны (+30 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно по 41,65 гривны (+15 копеек), а продать – по 41,80 гривны (+20 копеек).
- Покупка евро по 46,30 гривны (+29 копеек), а продажа по 46,50 гривны (+32 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,70 гривны (-35 копеек), а продают – по 41,67 гривны (+33 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 45,55 гривны (-18 копеек), а продают – по 46,90 гривны (+52 копейки).
Каким будет курс доллара
Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказывает, что повлиять на курсовые тренды на этой неделе может решение по учетной ставке.
Большинство участников рынка склоняется к мнению, что в сентябре регулятор не будет менять ее. Но это только прогнозы и любое другое решение регулятора может как оказать поддержку гривне, так и усилить спрос.
Золотько добавляет, что на этой неделе вряд ли стоит ожидать значительных изменений. Котировки будут находиться на таком уровне:
- на межбанке диапазон в 41,10 – 41,41 60 гривны за доллар,
- в наличном сегменте – 41,30 – 41,80 гривны за доллар.