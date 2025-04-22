НБУ повысил курс евро: валюта тяготеет к 48 гривен

После Пасхи регулятор изменил курсы валют, где евро выросло более чем на 70 копеек, а доллар потерял несколько копеек. Завтра, 23 апреля, американская валюта прибавит в цене, а европейская останется на почти том же уровне, что и 22 апреля.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,37 гривны. То есть цена валюты упала на 2 копейки против 21 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 47,76 гривны. То есть цена выросла на 74 копейки.

Смотрите также Самая большая сумма: НБУ перечислит рекордный размер средств в Госбюджет

По состоянию на 23 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,51 гривны,

евро – 47,71 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 22 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41 гривна , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,10 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,80 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Сколько будут стоить доллар и евро после Пасхи

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, с 21 по 27 апреля на наличном рынке доллар будет находиться на уровне 40,8 – 41,3 гривны, а евро – на уровне 45 – 48 гривен. То есть существенных изменений в стоимости доллара не предвидится.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Нацбанк будет принимать меры для того, чтобы рынок валют был стабильным. С одной стороны эти заходиты будут для того, чтобы притишить потребительские цены, а с другой стороны – режим управляемой гибкости предусматривает установление баланса между спросом и предложением через механизм валютных интервенций.

Кроме того, банкир рассказал, что после Пасхи предложение валюты на рынке будет увеличено на 10 – 15%.