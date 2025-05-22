Какая валюта подорожала в банках

Доллар показывает спад в банках и на черном рынке. В то же время евро растет, особенно на черном рынке. Зато в обменнике европейская валюта несущественно подешевела.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,10 гривны (-10 копеек против 21 мая) и продажа по 41,80 гривны (-2 копейки).

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Покупка евро проходит по 46,60 гривны (+15 копеек), продажа – по 47,32 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,48 гривны (-2 копейки), а продать по 41,55 гривны (+5 копеек).

(-2 копейки), а продать (+5 копеек). Покупка евро по 47 гривен (+22 копейки), а продажа по 47,17 гривны (+20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (+34 копейки), а продают по 41,65 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+34 копейки), а продают (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,90 гривны (-3 копейки), а продают по 47,25 гривны (-3 копейки).

Что будет с курсом доллара и евро

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, в конце мая курсовые изменения официального курса будут оставаться минимальными, несмотря на их разновекторность. В то же время разница между курсом покупки и продажи будет мизерной.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Понимаем, что крепкая гривна – это хороший знак для стабильности на валютном рынке. И несмотря на то, что подходит к концу экономический "безвиз" с ЕС, и прогнозируется, что сначала объем экспорта может снизиться на $1 млрд, однако уже есть исключения – продлен безвиз для металлургической отрасли, как основной для развития экономики страны.

Обратите внимание! С 26 мая по 1 июня на наличном рынке доллар будет на уровне 41,60 – 41,80 гривны, а евро – 45,50 – 47 гривен.